桜の名所として知られる伊那市の高遠城址公園で桜の開花を前に18日、公園開きの式が行われました。「開門！」公園開き式には関係者が出席し今シーズンの安全を祈願しました。また、地元の保育園の園児25人が歌を披露し開園を祝いました。「春が来た～春が来た～どこに来た～」高遠城址公園には固有種のタカトオコヒガンザクラが約1500本植えられています。天下第一の桜として知られ毎年たくさんの人が訪れ