「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」 Beatsは、Nikeと初めてコラボレーションした完全ワイヤレスイヤフォン「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」を、3月20日にApple Storeで発売する。価格は39,800円。 「Nikeを象徴するエネルギッシュなボルトカラーと、Beatsの業界最高水準のオーディオテクノロジーを融合させた、エリートスポーツとストリートスタイルの双