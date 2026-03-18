3月16日、沖縄県の名護市辺野古沖で、プレジャーボート2隻が転覆。女子高生と男性船長が亡くなった。痛ましい海難事故はなぜ起きたのか。死亡した船長は、この海で20年も米軍普天間飛行場移設の抗議活動に携わっていた経歴の持ち主。その著書では、この海域の危険性と、船の老朽化を繰り返し述べていたが……なぜその経験と危機意識は、最悪の事態の回避に繋がらなかったのか。＊＊＊【写真を見る】操舵室が見る影もなく破損…