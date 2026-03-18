◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパン・大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が１７日（日本時間１８日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）での“キング”が確定した。米国とベネズエラによる決勝で、ＷＢＣの全日程が終了。侍ジャパンは史上初めて準々決勝で敗退したが、大谷は今大会は３本塁打で、Ｊ・カミネロ（ドミニカ共和国、レイズ）、Ｊ・