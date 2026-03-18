◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身で西序二段８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が、元十両で東三段目７５枚目の朝前進（高砂）を破り、無傷の５連勝とした。立ち合いで相手が左に大きく動いてきたが、すぐに正面に置いて寄り切った。序ノ口デビューから本割で１３連勝となった。“史上最強の新弟子”の圧力は、元十両に恐怖心を感じさせるほどだった。対戦相手の