女優の白石聖が１８日、都内で行われた化粧品会社・メナードのブライトニングシリーズ「フェアルーセント」の新ミューズ就任記者発表会に出席した。この日公開される新ＣＭに出演。「美容がすごく好きでスキンケアを大切にしていたのでうれしかった。これからもお手入れを頑張っていこうと思いました」。撮影は昨年に行われ「非常にきれいにとってもらえました」と回想した。自身のスキンケアについて、多忙な日々のなかで「