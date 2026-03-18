名古屋の新築マンションの工事現場で爆発があり、1人が病院に運ばれました。爆発した瞬間の映像です。激しい音とともに、黒煙が立ちのぼっています。爆発が起きたのは、名古屋市東区橦木町の新築マンションの工事現場で、きょう午前8時20分ごろ、相次いで119番通報がありました。工事関係者の60代の男性が煙を吸って病院に運ばれましたが、症状は軽く、意識はあるということです。近隣住民「音がした瞬間に『バン』って揺れたので