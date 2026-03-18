◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと西序二段8枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、東三段目75枚目の朝前進（30＝高砂部屋）を寄り切りで破った。元十両力士と初対戦。朝前進の立ち合い変化に動じず、右上手を引いて力強く寄り切った。先場所の序ノ口デビューから無傷の13連勝。2場所連続全勝へ、あと1勝とした。対戦した朝前進は「胸を借りるつもりだ