日本銀行はきょうから金融政策決定会合を開きます。混乱が続く中東情勢の影響で原油価格が高騰していることなどから、日銀は経済や物価への影響を見極めるため、今回の会合では政策金利を据え置く公算が高まっています。日銀はこれまで利上げを続ける姿勢を示してきましたが、中東情勢の混乱が今後の方針にどのような影響を及ぼすかも焦点となっています。