【ヴィジュアル系取材班・編集後記】結成から21年を迎える5人組ロックバンド「Sadie」。今回、節目となる3月18日Zepp新宿でのワンマンライブを前に、メンバー5人へリモートでのソロインタビューを敢行した。画面越しに響き渡ったのは、決して色あせることのない、5つの「現在進行形の音」だった。画面越しに相対した5人は、まるでそれぞれが担当する楽器の“音”そのものをまとっているかのようだった。多忙な日々の合間を縫っ