「大和証券Mリーグ2025-26」3月17日の第2試合、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、南1局の親番で衝撃的な大爆発を見せた。細かく刻んで繋いだ連荘の先に、決定打となる一撃を卓上に突き刺した。【映像】ライバルを圧倒！岡田紗佳、極上の親跳満シーン場面は南1局6本場。岡田は5万2600点持ちのトップ目として親番を維持していた。これまで粘り強いテンパイ取りや小刻みなアガリで親権を死守してきたが、6本場という積