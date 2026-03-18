日本銀行は、18日から金融政策決定会合を開催します。中東情勢の悪化による原油価格の高騰を受け、利上げは見送られるとの見方が広がっています。日銀は18日と19日の金融政策決定会合で、政策金利について現在の0.75％に据え置く公算が大きくなっています。中東情勢の緊迫化で原油価格が高騰していて、エネルギーを中東に頼っている日本経済への影響が懸念されているためです。原油価格の高騰は幅広い業種に影響を与えるため、日銀