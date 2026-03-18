政府がアメリカ産の原油の輸入を拡大し、日米で共同備蓄することも検討していることが分かりました。政府関係者によりますと、政府はあす予定されている日米首脳会談で、アメリカ産の原油の輸入を拡大することを伝える方針です。アラスカ州で生産された原油を輸入する案が有力で、そのうえでアメリカ産の原油を日米で共同備蓄することも検討しているということです。日本は原油の9割以上を中東からの輸入に頼っていますが、政府は