◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国との激闘を下して初優勝を飾った。試合後に米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者がベネズエラを称えた。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。終盤にドラマが待っていた。0─2の8回2死か