◇MLB オープン戦 ドジャース-ロイヤルズ(日本時間18日、サプライズ・スタジアム)ドジャースの佐々木朗希投手がオープン戦で先発に立ち、3連続四球でピンチを作りマウンドを降りました。オープン戦3度目の先発マウンドに上がった佐々木投手。初回四球を出しながらも最速99.3マイル(約160キロ)の投球を見せ無失点で抑えます。2回もキレのある直球で打者を抑えました。しかし3回、先頭打者に99.5マイル(約160キロ)の最速を出し１アウ