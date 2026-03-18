サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の第1話（26日放送）予告が公開された。動画内では、残酷なルールが明らかになり、反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生予告では、「レベル分けテスト」と思われるパフォーマンスシーンが公開され、国民プロデューサー代