早川みゆき（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。短パン黒コーデの“生脚”ショットを公開した。「最近あったかくなってきて嬉しい公園で運動したよ〜」とつづり、黒のジャージー、Tシャツ、短パン姿のショットをアップした。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「japanesegirls」「レースクイーン」「rq」「レースアンバサダー」「美脚トレーニング」「ポニテ女子」と添えた。この投稿にフォロワーら