◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)WBC(ワールドベースボールクラシック)の決勝はアメリカが2-3で敗戦。2017年以来2度目の優勝を逃しました。アメリカの先発ノーラン・マクリーン投手は3回に犠牲フライで先制を許すと、5回には先頭のウィルヤー・アブレイユ選手にソロホームランを浴び5回途中2失点で降板します。打線はベネズエラの先発、エドゥアルド・ロドリゲス投