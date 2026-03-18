自分よりも高い柵を軽々と飛び越える犬の姿に、SNSで驚きの声があがっている。【映像】助走なしで柵を飛び越える様子（実際の映像）すました顔で飼い主さんのそばに座るネルちゃん（3歳）。すると、軽やかに柵を飛び越えて向こう側へ。「どう？すごいでしょ？」と目を輝かせるネルちゃんに対し、飼い主（@AkuaLapisdawan）は「気づいたら足元にいるのほんと柵の意味ないじゃん」と笑っている。この柵は台