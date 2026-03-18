きょうは、大企業が労働組合に対し一斉に賃上げなどの回答を行う、春闘の「集中回答日」。イランをめぐる情勢が不透明な中ですが、「満額回答」が相次いでいます。中継です。1時間ほど前から回答が出てきていますが、ことしも大幅な賃上げが相次いでいます。このタイミングで、イラン情勢の影響は限定的となっています。▼三菱電機は、月額1万8000円のベースアップで昇給と合わせて7%アップと過去最高に。▼トヨタ自動車は、6年連