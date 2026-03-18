歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました」と報告し、息子たちへの“最後の”手作り弁当を披露した。【写真】「愛がいっぱい」「おいしそう」前田愛が公開した息子たちへの“最後の”手作り弁当※1・2枚目前田の長男は、歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男は2代目 中村長三郎（