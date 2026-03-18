◇＜プロボクシング＞世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA1位、WBC1位、WBO1位・中谷潤人(M.T)WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位・井岡一翔(志成)（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が5月2日の前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）との“世紀の一戦”に向け