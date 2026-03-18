■これまでのあらすじ後輩社員・ひかりからバレンタインにチョコをもらった夫。ひがりが入社したばかりのころ、落ち込む彼女に優しく声をかけたことがあった。惚れられたのはきっとその時だろう。自分はいい先輩だからな。そう思っている夫だったが、チョコを見つけた妻は嫉妬しているようで…。俺が若くてかわいい後輩からチョコをもらったことを知り、妻はいっちょまえに嫉妬していました。「お返しは無難なものにしてね」なんて