高校野球の強豪校として知られる宮崎県の延岡学園高校の野球部員が、ビデオ通話中に女子生徒の裸の動画を録画していたことが分かりました。延岡学園高校によりますと去年3月、野球部員が女子生徒とビデオ通話をしていた際、上半身裸になるよう要求し、無断で録画したということです。また、去年7月には別の部員が録画した部員のスマホを操作し、動画データを自身のスマホに取り込んだということです。学校は当時、夏の高校野球宮崎