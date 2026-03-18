桂川有人、小祝さくらゴルフで日本女子ツアー通算12勝の小祝さくらと日本男子ツアー通算2勝の桂川有人が結婚していたことが18日、分かった。関係者が明らかにした。ともに1998年生まれの27歳で、北海道出身の小祝は2017年のプロテストに合格。左手首の故障で昨季途中から欠場し、今季開幕戦で復帰した。愛知県出身の桂川は中学卒業後にフィリピンで腕を磨いた。24年4月に日本と欧州ツアーの共催大会で優勝して以降、欧州を主戦