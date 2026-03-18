【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】１７日（日本時間１８日）に米フロリダ州マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝で、ベネズエラが３―２で米国との接戦を制した。チェンジアップを強振大会を通してなかなか調子が上がらず、苦しんでいた米国のハーパー（フィリーズ）が、終盤に同点弾を放った。２点を追う八回二死一塁で、マチャド（オリックス）の甘く入ったチェンジアップを完璧に捉