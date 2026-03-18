「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表３−２米国代表」（１７日、マイアミ）２大会ぶりのＶ奪回を目指した米国代表がベネズエラ代表に敗れ、２大会連続の準優勝に終わった。ブライス・ハーパー内野手が八回に同点２ランを放つも、主将のアーロン・ジャッジ外野手が２打席連続三振を含む４打数無安打のブレーキとなった。米国ベンチが沸いたのは八回だった。２死一塁からハーパーがバックスクリーンに同点２ランをたたき込んだ。バ