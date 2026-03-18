【UEFAチャンピオンズリーグ】アーセナル 2−0 レヴァークーゼン（日本時間3月18日／エミレーツ・スタジアム）【映像】アーセナル10番の「理不尽すぎる反転ボレー」新アーセナルの「背番号10」に相応しい理不尽な一撃だった。イングランド代表MFのエベレチ・エゼが、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の舞台で衝撃的なゴラッソを記録。チームメイトが思わず頭を抱えるほどのスーパーゴールが、大きな話題となっている。アーセナ