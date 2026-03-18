NCTメンバーJAEMIN（ジェミン＝25）がファンに贈った商品券300万ウォン（約30万円）分のうち、90万ウォン（約9万円）分が消えた。韓国メディアのスポーツワールドは18日「犯人は（大型マートの）イーマートの従業員が横領したことが確認された」と報じた。ホワイトデーを記念し、ファン1人に10万円（約1万円）相当の新世界グループ商品券30枚をモバイルギフト券の形で送った。14日にファン交流プラットフォームで「今日はホワイト