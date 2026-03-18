【54本目3】 3月18日 公開 第54本目3「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月18日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の54本目3「ご近所のピアノ教室人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 第54本目3では、最後のピアノのレッスンとして森野絢音とデュエット。缶チューハイを飲みながらの演奏で