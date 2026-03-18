【スパダリ王子様の狂い愛】 3月17日連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月17日、ミナミ氏によるマンガ「スパダリ王子様の狂い愛」の連載をサンデーうぇぶりにて開始した。 本作は、再婚した義家族に虐げられ、使用人のように扱われる日々を送っている伯爵家の娘・リシェルが、愛し方が狂っている王子。アレクシスと織りなす“王宮溺愛ファンタジー”。 第1