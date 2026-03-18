コクうまのピリ辛ソースがからんだもやしが絶品！【写真を見る】コスパ最強！栄養も◎！レンジで作れるもやし＆肉の時短おかず節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱ