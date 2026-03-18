3月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボが、左ヒザの過伸展と骨挫傷と診断されたため、1週間後に再検査を受ける予定と『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 バックスのドック・リバースHC（ヘッドコーチ）は、アデトクンボの左ヒザの検査で構造上の損傷はなかったものの、復帰時期について明らかにすることはなかった。 アデトクン