岡山県の公立高校で一般入試の合格発表が行われ、合わせて1万人あまりが喜びの春を迎えました。 【写真を見る】岡山県の公立高校で一般入試の合格発表1万444人が喜びの春 午前9時、合格者の受験番号が発表されると喜びの声が上がりました。 倉敷青陵高校では320人が合格し、自分の番号を見つけた受験生は、友人や家族などと喜びを分かち合っていました。 岡山県の57の公立高校では、きょう（18日）いっせいに一般入試の合格