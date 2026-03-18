「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で三菱重工業が「売り予想数上昇」２位となっている。 同社は防衛関連銘柄の筆頭格とあって、重工大手３社のなかでもＰＥＲ（株価収益率）は６０倍台と高水準に位置している。中東で米国とイスラエルによる対イランの軍事行動が始まると物色意欲が一時的に高まり、今月２日に上場来高値５２０８円を形成したが、その後は全体相場にツレ安