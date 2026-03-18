ロングセラーのお菓子「チョコベビー」【画像を見る】いつも捨てているお菓子の容器が“便利グッズ”に大変身！お菓子を食べ終わったあとの空き容器。なんとなくそのまま捨ててしまっている人も多いのではないでしょうか。そんな“あるある”を覆すライフハックがX（旧Twitter）に投稿され、「知らなかった！」「今度からやる」と話題に。投稿は2.3万件のいいねを集め、多くの共感を呼んでいます。話題になっているのは、株式会社