サンスターグループは3月30日より、歯周病予防ハミガキブランドの「G・U・M（ガム）」から、金の「ガム・プレミアム」シリーズを発売します。■歯周炎を防ぐ成分で歯の土台の健康を保護同シリーズでは、歯の土台となる歯肉や歯槽骨を守り、重度の歯周病である歯周炎まで防ぐ「ガム・プレミアム デンタルペースト」のほか、悩みや香味別に選べる6種のハミガキ、みがく力を自動補正する「ガム・プレミアムデンタルブラシ」を揃え、