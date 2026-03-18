ミネソタ・ティンバーウルブズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月18日（水）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 116 - 104 フェニックス・サンズ NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対フェニックス・サンズがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリ