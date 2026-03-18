ミルウォーキー・バックス vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年3月18日（水）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 116 - 123 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのミルウォーキー・バックス対クリーブランド・キャバリアーズがファイサーブ・フォーラム（Milwau