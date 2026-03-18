冷凍ごはんを短時間でムラなく温めるならドーナツ型が正解！▶【写真付きで解説】ドーナツ型が優勝！冷凍ごはんを短時間でムラなく温める方法冷凍ごはんをレンジで解凍したときに、冷たいところがあったり、一部がパサついたりと、均一に温められずに困った経験はありませんか？今回は「温め直しのストレスから解放！」「早速やってみたい！」とSNSで話題の、ごはんをムラなく解凍しやすくする裏ワザを紹介します。■均一に温