E&Iクリエイション株式会社は3月18日（水）、SG-imageの交換レンズ「SG-image AF 25mm F1.8」の最新ファームウェアを公開した。対象となるのはソニーEマウント用と富士フイルムXマウント用。 更新内容は共通で、レンズの歪曲補正の最適化を施した。ファームウェアは2ndfocus.comのサポートページからダウンロードできる。レンズ本体に備えたUSB端子を介してPCと接続し、適用する。