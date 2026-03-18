タリーズコーヒージャパンは3月18日より、“HONEY LOVERS”と題した季節限定のドリンク3品のほかケーキ2品を発売します。■紅茶をベースに特製ハニーホイップをトッピングドリンクには、「新しい“いつもの”をタリーズで」をテーマに、まろやかな甘さが楽しめるはちみつ仕立てのラインナップを用意しています。「ハニーハニーミルクラテ」は、エスプレッソとミルクをあわせ、タリーズハニー使用の特製ハニーホイップをトッピング