きょう午前、山形県大江町で火災があり、現在消火活動が行われています。 【画像】燃える簡易トイレ、立ち尽くす人々 消防によりますと、午前１１時ごろ山辺町に住む住民から黒煙が上がっていると通報がありました。午前１０時５０分ごろには大江町で住民から簡易トイレが燃えていると通報があったということです。 方角からこれらは同じ火災とみられ、ポンプ車が出動し現場で消火活動が行われています。 立ち上る煙は山形市か