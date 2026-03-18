fast stepは3月12日、モデル・タレントの伊藤桃々さんがプロデュースする「Rosem（ロゼム）」から、新作ランジェリー「トゥインクルフラワーブラセット」の販売を、公式オンラインストアにて開始しました。■夜空をイメージしたスターラベンダーとスターネイビーの2色同商品は、“春のかわいさ”にこだわり、お花×リボンのラメ入りケミカルレースを取り入れたランジェリー。スターラベンダーとスターネイビーの2色展開となってい