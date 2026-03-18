「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16e ZEROSHOCK ケースPM-A25SZEROBK（エレコム）2位iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリアPM-A22SHVCKCR（エレコム）3位スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）4位iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケ