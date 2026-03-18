「FESTINO（フェスティノ）」は、高機能ドライヤーの中で業界最小・最軽量クラスのこれまでにない手軽さを実現したドライヤー「ツヤモイスト ドライヤー LIGHT」を2026年3月18日より全国の取扱店および公式オンラインストアにて発売します。発売に先がけて行われたメディア発表会では、製品の体験のほか、ヘアスタイリスト・毛髪診断士のshucoさんによるトークセッションも行われました。■コンパクトなのに高機能！最小・最軽量