ドウシシャは、3月28〜29日の11〜19時にKADOKAWAのプロデュースで二子玉川ライズ（東京都世田谷区）の中央広場にて開催される「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」に出店し、キッチンブランド「evercook（エバークック）」のフライパンを実演販売する。●来場者限定の抽選会を実施「evercook」のフライパンは、ツルすべの使い心地が長持ちすることから長期愛用者やリピーターが多い。「スプリングウォーカーフェ