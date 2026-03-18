Adoが7月30日〜8月2日に米国・シカゴで行われる世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2026』に初出演することが決まった。過去にはポール・マッカートニーやレディー・ガガが出演したステージに23歳の日本の歌い手が立つ。【写真】快挙！米の世界的音楽フェスに出演が決まったAdo『Lollapalooza 2026』は、チャーリー・XCX、オリヴィア・ディーン、ジェニーといったトップアーティストがヘッドライナーを務めるなど、世界中