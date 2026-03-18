レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、マンチェスター・シティ戦を振り返った。ヴィニシウスは17日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグのマンチェスター・シティ戦で、22分にPKを決めて先制点を挙げると、後半アディショナルタイムには一度取り消されたゴールもあったものの、90＋3分に改めて勝ち越しゴールを挙げ、2−1での勝利に貢