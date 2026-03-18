読売テレビ（ytv）は、夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金後3：50※関西ローカル）を23日からリニューアルする。このほど、入社１年目の吉澤真彩アナウンサーが木曜・金曜のサブキャスターを担当することが発表された。【画像】23日からリニューアルする『かんさい情報ネットten.』新ビジュアルリニューアルする『かんさい情報ネットten.』では、中谷しのぶアナウンサーに加え、足立夏保アナウンサーがメイ